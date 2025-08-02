زياد الحواط: لا تضيّعوا الوقت.. ولا تضيّعوا لبنان

كتب النائب زياد الحواط عبر حسابه على منصّة “أكس”: “ينتظر اللبنانيون من جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل التي طال انتظارها قراراً واضحاً لا يقبل التأويل بتسليم السلاح غير الشرعي وفق برنامج زمني محدّد ينفّذ في مهلة زمنية قصيرة، تطبيقاً للدستور ولإتفاق الطائف. بذلك تنطلق مسيرة قيام الدولة، وبدونه نستمرّ في المأساة والجحيم. مسؤولية وطنية مصيرية تقع على عاتق رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. لا تضيّعوا الوقت… ولا تضيّعوا لبنان”.

ينتظر اللبنانيون من جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل التي طال انتظارها قراراً واضحاً لا يقبل التأويل بتسليم السلاح غير الشرعي وفق برنامج زمني محدّد ينفّذ في مهلة زمنية قصيرة ، تطبيقاً للدستور ولإتفاق الطائف .

بذلك تنطلق مسيرة قيام الدولة ، وبدونه نستمرّ في المأساة والجحيم .… — Ziad Hawat (@ziad_hawat) August 2, 2025