زياد بارود: الكلام الذي أعلنه دياب هو سياسي ووجداني قبل أن يكون دستورياً

أوضح الوزير الأسبق المحامي ​زياد بارود​، في حديث تلفزيوني، ان “الكلام الذي اعلنه رئيس حكومة تصريف الاعمال ​حسان دياب​ هو كلام سياسي قبل ان يكون دستوري وهو وجداني له علاقة بالناس ومطالب الناس ومشاعر الناس”.

وشدد بارود على انه “لا يوجد اي شيء بالدستور​ اسمه اعتكاف، وعندما تصبح ​الحكومة​ مستقيلة تصبح حكومة لتصريف الاعمال فقط لا غير، واذا كان الاعتكاف سيؤدي الى تصريف الاعمال فنحن سنذهب الى تعطيل للأمور وعرقلة لشؤون الناس والمواطن، وفي عام 1994 اعتكف رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​ عن ممارسة مهامه، ويجب الانتباه الى انه يوجد فرق بين وزير معتكف ورئيس للحكومة معتكف”.