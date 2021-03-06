الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 ﻫ - 5 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زياد بارود: الكلام الذي أعلنه دياب هو سياسي ووجداني قبل أن يكون دستورياً

6 - مارس - 2021
آخر تحديث: 6 - مارس - 2021 8:18 مساءً
زياد بارود

زياد بارود

A A A
طباعة المقال

أوضح الوزير الأسبق المحامي ​زياد بارود​، في حديث تلفزيوني، ان “الكلام الذي اعلنه رئيس حكومة تصريف الاعمال ​حسان دياب​ هو كلام سياسي قبل ان يكون دستوري وهو وجداني له علاقة بالناس ومطالب الناس ومشاعر الناس”.

وشدد بارود على انه “لا يوجد اي شيء بالدستور​ اسمه اعتكاف، وعندما تصبح ​الحكومة​ مستقيلة تصبح حكومة لتصريف الاعمال فقط لا غير، واذا كان الاعتكاف سيؤدي الى تصريف الاعمال فنحن سنذهب الى تعطيل للأمور وعرقلة لشؤون الناس والمواطن، وفي عام 1994 اعتكف رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​ عن ممارسة مهامه، ويجب الانتباه الى انه يوجد فرق بين وزير معتكف ورئيس للحكومة معتكف”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الجيش اللبناني
    ما حقيقة تقديم 100 دولار شهريا لكل عسكري؟
    المنتخب اللبناني لكرة السلة
    منتخب لبنان لكرة السلة فاز على السعودية
    وزير المهجرين: الدولة السورية ستتحمل تكلفة إعادة النازحين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة