زياد حواط: أجريت فحص كورونا والنتيجة سلبية

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غرد النائب زياد حواط على حسابه عبر تويتر قائلاً: “حفاظاً مني على السلامة العامة خضعت لفحص الـ PCR وأتت النتيجة سلبية.

ولكي نستطيع أن نتخطى هذه الازمة الصحية ونتغلب على هذه الجائحة، أرجو من جميع الجبيليين واللبنانيين الالتزام بالارشادات الوقائية للحد من انتشارفيروس كورونا. كما أتمنى لزميلي جورج عقيص وجميع المصابين الشفاء العاجل”.

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حفاظاً مني على السلامة العامة خضعت لفحص الـPCR وأتت النتيجة سلبية.

ولكي نستطيع أن نتخطى هذه الازمة الصحية ونتغلب على هذه الجائحة،

أرجو من جميع الجبيليين واللبنانيين الالتزام بالارشادات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما أتمنى لزميلي جورج عقيص وجميع المصابين الشفاء العاجل. — Ziad Hawat (@ziad_hawat) July 25, 2020