زياد حواط: تهديد الإعلامي وليد عبود جريمة يعاقب عليها القانون

كتب النائب زياد الحواط عبر حسابه على منصة “اكس”: “تهديد الإعلامي وليد عبود بالقتل جريمة يعاقب عليها القانون، ومحاولة مكشوفة لترهيب صوت حرّ وإسكاته في زمن إستعادة الدولة. ندعو القضاء إلى التحرك الفوري لتوقيف الفاعلين ومحاسبتهم. دعمنا لوليد عبود دعم للحريّة”.

تهديد الإعلامي وليد عبود بالقتل جريمة يعاقب عليها القانون ، ومحاولة مكشوفة لترهيب صوت حرّ وإسكاته في زمن إستعادة الدولة .

ندعو القضاء إلى التحرك الفوري لتوقيف الفاعلين ومحاسبتهم .

دعمنا لوليد عبود دعم للحريّة .

كل الدعم والتضامن .@WalidAbboud_Tv — Ziad Hawat (@ziad_hawat) September 8, 2025