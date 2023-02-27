زياد حواط: ما تقوم به القاضية عون سيدمر المصارف

رأى النائب زياد حواط أن ما يحصل في العدلية هو انفجار قضائي دمّر ما تبقى من أمل بالعدالة في هذا البلد.

ولفت في حديث عبر الـLBCI، الى أن افلاس المصارف يعني ضياع الودائع، معتبرا أن المخالفات التي تقوم بها القاضية غادة عون في موضوع المصارف ستدمّر المصارف.

وأشار حواط الى أن المصارف شركاء بما حصل ولكن لا يجب تحميل كل ما حصل للمصارف.

واعتبر أن على الحكومة أن تقر 3 قوانين للتعامل مع الأزمة هي توزيع الخسائر واعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي.

وقال: “لا يمكن ابقاء النظام المصرفي برمته تحت رحمة مزاجية قاضية ونحن مع التحقيق مع المصارف من قبل قضاء عادل ونزيه”.

وفي الملف الرئاسي، قال النائب زياد حواط: “لن نؤمن نصابا لانتخاب سليمان فرنجية رئيسا ولا يمكن بعد أن عطلوا الجلسات أن ننزل كالتلامذة الشاطرين لنؤمن لهم نصابا”.