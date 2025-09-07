الأحد 15 ربيع الأول 1447 ﻫ - 7 سبتمبر 2025 |
زيارة “أمنية” لأورتاغوس إلى بيروت: دعم للجيش اللبناني وتأكيد على تنفيذ القرار 1701

منذ ساعة واحدة
نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس



في أول زيارة لها إلى بيروت منذ إعلان الحكومة اللبنانية ترحيبها بخطة الجيش لحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، تصل الموفدة الأميركية مورغان أوتاغوس اليوم إلى العاصمة اللبنانية، في زيارة ذات طابع عسكري واضح، يُرافقها قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال مايكل كوريللا، في مؤشر لافت إلى دعم واشنطن للمؤسسة العسكرية اللبنانية وتعزيز الشراكة الأمنية بين البلدين في مرحلة حساسة داخليًا وإقليميًا.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر حكومية لـ”الشرق الأوسط” بأن مهام أورتاغوس تنحصر في الاجتماع، الأحد، مع اللجنة المشرفة على آلية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في تشرين الثاني الماضي، للتأكيد على الأولويات الأميركية لجهة تنفيذ حصرية السلاح، والتشديد على الاستقرار في المنطقة الحدودية.

وستنضم أورتاغوس، الأحد، إلى وفد عسكري أميركي، برئاسة رئيس المنطقة الوسطى، الأميرال براد كوبر، الذي التقى، السبت، الرئيس جوزاف عون، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وسيشارك الوفد في اجتماع اللجنة الخماسية (الميكانيزم). كما سيطّلع الوفد على خطة الجيش لتنفيذ القرار الحكومي، ويدفع باتجاه تفعيل عمل اللجنة الخماسية، وفقًا للمصادر نفسها.

وأكدت معلومات “الأنباء” أنّ هذه الزيارة ذات طابع أمني، إذ ستلتقي أورتاغوس قائد الجيش وقيادات أمنية أخرى، بالإضافة الى اجتماع مع أعضاء اللجنة الخماسية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواكبة خطة الجيش، والوضع في الجنوب عامة، والبحث في احتياجات المؤسسة العسكرية لتتمكن من مواصلة مهامها.

