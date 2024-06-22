زيارة القائد الأميركي تعزز قدرات الجيش اللبناني وتفتح آفاقا جديدة للتعاون العسكري

تقدمت “الأنباء” الكويتية بتقرير يكشف عن نجاح كبير حققته زيارة القائد الأميركي إلى لبنان، حيث تمكنت البلاد من الحصول على المساعدات العسكرية التي طلبها القائد العام للجيش اللبناني.

وتفيد المعلومات بأن الأميركيين يعطون أهمية كبيرة لسماع المطالب مباشرة من أصحاب العلاقة، مما جعل زيارة العماد عون في وقتها موفقة، حيث التقى بأعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي المؤثرين في قرار المساعدات.

ووفقًا لمصادر مطلعة رافقت عون، فإن الأجواء خلال اللقاءات كانت إيجابية للغاية. كما أشار المطلعون إلى أنهم لم ينكروا وجود حملات ضغط من جانب لوبيات أميركية ولبنانية (بقيادة وزير سابق) لعرقلة منح المساعدات للجيش اللبناني، لكن تمكنوا من تجاوز هذه العقبات.

وفيما يتعلق بالاستعدادات لحرب موسعة مع إسرائيل أو ما يُعرف بـ “اليوم التالي” بعد نزع فتيل الحرب، أكدت المصادر أن الجيش اللبناني لم يتخلى أبدًا عن واجبه في الدفاع عن البلاد، وسيظل جاهزًا لتنفيذ أي قرار سياسي يتخذه لبنان لضمان الالتزام بالشرعية الدولية.

وأشاروا إلى أن الجيش اللبناني مدرك لفارق الإمكانيات بينه وبين الجيش الإسرائيلي، وأن ذلك يتجلى في الفرق الكبير في نوعية الأسلحة المزودة لكلا الطرفين من نفس المصدر، وهو الولايات المتحدة الأميركية.