زيارة تعارف بين وزيرة التربية والممثل الجديد لليونيسيف

استقبلت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الممثل الجديد لليونيسف في لبنان ماركو لويدجي كورسي، على رأس وفد من مكتب بيروت، في زيارة تعارف ومجاملة لمناسبة تسلمه مهامه حديثا في بيروت. وكانت مناسبة لعرض المشاريع المشتركة.

ورحبت به الوزيرة آملة أن يستمر التعاون لما فيه تقدم التربية وتعزيز التعليم بكل مستوياته. وتمت مناقشة خطة رقمنة الوزارة التي ستدعمها اليونيسف، من خلال برنامج الصندوق الائتماني TREF، كما تمت مناقشة الاستحقاقات الملحة مثل بداية العام الدراسي وآلية تسجيل التلاميذ، في إطار مشاريع دعم المدرسة الرسمية وتعزيز دورها التربوي والوطني.