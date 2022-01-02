زيارة خليجية قريبة إلى لبنان وهذا موعدها

كشف مصدر رسمي ​لبناني مطّلع، لوكالة “سبوتنيك” الروسيّة، أنّ “وزير خارجيّة ​الكويت​، أحمد ناصر المحمد الصباح، سيزور لبنان هذا الشّهر”.

وأشار إلى أنّ “الوزير الكويتي أجرى اتّصالين بكلّ من رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​، ووزير الخارجيّة ​عبدالله بو حبيب​، قدّم خلالهما التّهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد، وجرى الاتفاق على أن يزور الصبّاح لبنان الشهر الحالي”.

وتُعتبر هذه الزّيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول خليجي، منذ اندلاع الأزمة الخليجيّة – اللّبنانيّة نهاية تشرين الأوّل الماضي، عقب تصريحات سابقة لوزير الإعلام المستقيل ​جورج قرداحي​.