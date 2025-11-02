زيارة رسمية إلى سيدني لتعزيز التعاون التربوي.. وزيرة التربية ريما كرامي تلتقي الجالية والمؤسسات التعليمية

وصلت وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي، إلى مدينة سيدني – أستراليا، في زيارة رسمية تستمر حتى 7 تشرين، بدعوة من المؤسسة اللبنانية الأسترالية، وتهدف إلى تعزيز التواصل التربوي والجامعي مع الجالية اللبنانية والمؤسسات التعليمية في أستراليا.

وكان في استقبال كرامي في مطار سيدني رئيسة المؤسسة، البروفيسورة فاديا غصين، والدكتور جمال ريفي، إلى جانب عدد من أبناء الجالية.

ويتضمن برنامج الزيارة سلسلة لقاءات موسّعة على المستويين التربوي والجامعي، تشمل اجتماعات مع رؤساء جامعات ومؤسسات تعليمية أسترالية، إضافة إلى لقاءات مع مسؤولين رسميين وقيادات وفاعليات من الجالية اللبنانية، بهدف تعزيز الشراكة التربوية وتطوير جسور التواصل بين لبنان وأستراليا.

كما ستلتقي كرامي أبناء الجالية اللبنانية في مناسبات مختلفة لبحث التحديات التعليمية التي يواجهونها، وسبل دعم الطلاب اللبنانيين في الاغتراب، تمهيداً لإطلاق مبادرات مشتركة تصبّ في خدمة القطاع التربوي.