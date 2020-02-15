زيارة سرية قام بها نصر الله إلى إيران… هذه خلفياتها وأسبابها

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تداولت مواقع إخبارية إيرانية، في وقت متأخر من، مساء الجمعة، معلومات عن قيام الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، بزيارة سرية إلى إيران،

وتوجهه إلى زيارة قبر قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني بمحافظة كرمان جنوب شرق إيران.

وذكر موقع “الأخبار العاجلة” الإيراني، أن”هناك معلومات تشير إلى زيارة سرية قام بها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مؤخرًا”، مضيفًا أن”نصر الله زار مرقد علي بن موسى الرضا وقبر الجنرال قاسم سليماني”.

كما أشارت وكالة أنباء “الحرس الثوري” عبر التلغرام، إلى خبر هذه الزيارة التي لم يعلن عنها مسبقًا.

وكان نصر الله تحدث مساء الخميس خلال مقابلة مع القناة الأولى للتلفزيون الإيراني، عن علاقته مع قاسم سليماني، مؤكدًا أن”الأخير كان يتردد على لبنان بشكل مستمر”.

وقال:” قاسم سليماني كان يأتي إلى لبنان، كل عدة أسابيع وليس كل عدة أشهر”، مضيفًا أن”لديه علاقة متميزة مع قاسم سليماني”.

يشار الى ان نهار الاحد المقبل سيخطاب نصرالله اللبنانيين في مناسبة حزبية وسيكون الجزء الاكبر من خطابه للحديث عن الداخل اللبناني.