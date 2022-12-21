زيارة للسفير السعودي إلى البطريرك يوسف العبسي

قام سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بن عبدالله بخاري، (الأربعاء 21-12-2022) بزيارة إلى البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، في مقر البطريركية بالربوة.

وخلال اللقاء قدم بخاري التهنئة بمناسبة الأعياد الميلادية، كما جرى بحث عدد من الموضوعات المختلفة ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الاستحقاقات الرئاسية وانتخاب رئيس لكل اللبنانيين يعمل على اخراج البلد من الازمة التي يعيشها ويعيد لبنان الى انتمائه العربي وحياده كما تم استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وكان السفير بخاري قد قام أمس بزيارة إلى بكركي حيث استقبله البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

وأفادت مصادر بكركي أن بخاري أكد على اجراء الانتخابات الرئاسية بأسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة منسجمة مع الرئيس للنهوض بالبلد وان المملكة لن تتردد في القيام بأي جهد يطلب للمساعدة في موضوع الانتخابات والتنسيق مع الجانب الفرنسي مستمر.