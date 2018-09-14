زيارة متوقعة من ريفي إلى الرئيس الحريري.. برعاية البخاري

توقعت مصادر متابعة، أنه إذا سارت الأمور وفق ما هو مرسوم لها، أن يقوم الوزير السابق اللواء أشرف ريفي بزيارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ، لشكره على الإهتمام الذي أبداه خلال اطمئنانه عن كريمتيه بعد تعرضهما لحادث السير الأخير.

وأشارت المصادر نفسها في تصريحات إلى صحيفة “السياسة” الكويتية، إلى أنه يرتقب أن تكون الزيارة في حال حصولها، فاتحة لطي صفحة الخلافات السابقة بين الرجلين، وبداية مرحلة جديدة، بعد المواقف الداعمة لصلاحيات الرئاسة الثالثة التي أعلن عنها ريفي ، في ظل العراقيل التي يواجهها الحريري في عملية تأليف الحكومة .

وأشارت المعلومات إلى أن عودة الأمور إلى مجاريها بين الحريري وريفي ، تحظى بدعم سعودي يرعاه القائم بأعمال سفارة المملكة في لبنان الوزير المفوض وليد البخاري .

المصدر السياسة الكويتية