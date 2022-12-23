زيارة مرتقبة لرئيس وزراء إسبانيا إلى لبنان.. وحادثة العاقبية تتصدّر

على وقع التحقيقات الجارية في حادثة العاقبية التي أدت إلى مقتل أحد الجنود الايرلنديين العاملين في إطار «اليونيفيل»، وإصابة ثلاثة آخرين، وفيما يزور وزير الخارجية الإيطالي الجديد أنطونيو تاجاني لبنان اليوم الجمعة، من المرتقب أن يصل إلى لبنان في الثامن والعشرين من الشهر الجاري رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في زيارة رسمية يتفقّد خلالها كتيبة بلاده العاملة في الجنوب.

يأتي ذلك فيما يزور وزير الخارجية الإيطالي الجديد أنطونيو تاجاني، لبنان اليوم الجمعة، في أول زيارة له بعد تشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة جورجيا ميلونى.

تأتي هذه الزيارة بهدف مُعلن كونها الزيارة التقليدية التي يقوم بها وزير إيطالي رفيع المستوى سنوياً، يرافقه وفد من الضباط الكبار في قيادة أركان الجيش الايطالي، لِتَفقّد وحدات بلاده في قوات الطوارئ الدولية “اليونيفيل” العاملة في الجنوب، بحسب ما ذكرت صحيفة “الجمهورية”.

هذا ومن المقرر أن يلتقي تاجاني، كلًا من رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، ثم يلتقي قائد الجيش العماد جوزف عون.

وفي المعلومات، فإن الوزير الإيطالي، الذي تشكل بلاده أكبر قوة مشاركة في “اليونيفيل”، مهتم جدًا بالتحقيقات الجارية في جريمة مقتل أحد الجنود الايرلنديين العاملين في إطار “اليونيفيل” وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في بلدة العاقبية على الساحل الجنوبي للبنان.

كما لفتت المصادر عبر “الجمهورية” إلى أنّ تاجاني تمنّى قبل وصوله إلى بيروت، أن تكون التحقيقات في الجريمة قد حققت تقدماً مهماً لتحديد هوية مطلق النار على سيارة “القوة الايرلندية المدنية”، وهي في طريقها من جنوب لبنان إلى مطار بيروت الدولي لنقل رفاق له بهدف السفر لتمضية عطلة العيد في بلاده.