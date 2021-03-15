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زيارة مفاجئة للجنرال ماكنزي وشيا الى غزة البقاعية

منذ 50 دقيقة
دوروثي شيا

دوروثي شيا

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كشف رئيس اتحاد بلديات السهل رئيس بلدية غزة محمد المجذوب عن زيارة مفاجئة قام بها قبل ظهر اليوم قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي ترافقه السفيرة الاميركية في بيروت دورثي شيا الى بلدة غزة للإطلاع على مشروع حفر بئر ارتوازي يعمل على الطاقة الشمسية ممول من الوكالة الأميركية للتنمية المحلية USAID”.

ولفت المجذوب الى أن “الزيارة استمرت لقرابة العشرين دقيقة حيث اطلع الجنرال ماكنزي مني عن عمل البئر وأهميته بالنسبة الى السكان”، مشيرا الى أنه “لم يكن يعلم بالشخصية التي ستزور البلدة الا عندما حطت الطوافة العسكرية”.

وأوضح المجذوب أن “الجنرال ماكينزي والسفيرة الأميركية وصولوا على متن طوافة عسكرية تابعة للجيش وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها وحدات من الجيش وقوى الأمن الداخلي في محيط البلدة والطرقات المؤدية الى البئر والبلدة”، مشيرا الى أن “لم يتم قطع أي طريق ولم يكن هناك أي تملل من قبل سكان البلدة بعكس ما حوال تصويره بعض وسائل الإعلام،بل على العكس كانت الزيارة محل ترحيب من قبل الأهالي الذي يشكرون للولايات المتحدة الأميركية مساهمتها في تنمية البلدة”.

وشكر المجذوب للجنرال ماكنزي والسفيرة الأميركية شيا زيارتهم للبلدة واهتمامهم بالجانب الإنمائي فيها.

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