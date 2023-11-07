زيارة نيابيّة إلى سفيرَي اليابان وفرنسا بحثًا عن مصادر دعم لأدوية السرطان

زار رئيسا لجنة العلاقات الخارجية النيابية فادي علامة ولجنة الصحة النيابية بلال عبد الله، سفيري اليابان ماسايوكي ماغوشي وفرنسا هيرفيه مارغو، في إطار البحث عن مصادر دعم لبرنامج أدوية السرطان والأمراض المستعصية الذي تنفذه وزارة الصحة.

وتم خلال الزيارة عرض للأوضاع الاستثنائية التي تعيشها المنطقة، وتداعيات أزمة لبنان السياسية والاقتصادية على التغطية الصحية في لبنان، وعلى تأمين الأمن الدوائي للمواطنين المرضى، وخصوصًا مرضى السرطان والأمراض المستعصية. وكان تجاوب كبير من السفيرين، لدعم الشعب اللبناني “ليتمكن من متابعة مسيرته وتعزيز أوضاعه لمواجهة الصعاب والأزمات”.