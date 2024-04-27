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زيارة وفد من 'القومي' للنائب طوني فرنجية: تعزيز التعاون ومناقشة الأوضاع الراهنة

منذ 41 دقيقة

النائب طوني فرنجية

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زار وفد من الحزب السوري القومي الاجتماعي، بقيادة كمال نادر، النائب طوني فرنجية في دارة ال فرنجية في زغرتا، السبت 27 نيسان/أبريل 2024، حيث تم بحث التعاون المستمر بين الحزب وتيار المردة في الكورة، ومناقشة الأوضاع الراهنة.

وضم الوفد عددًا من الشخصيات البارزة في الحزب، بما في ذلك عضو المجلس الأعلى كمال نادر ومنفذ عام الكورة عبد الله ديب. كما حضر ناظر الإذاعة مصطفى معتوق وناظر التدريب طوني البشواتي ومفوض دده الياس البشواتي.

تعكس هذه الزيارة استمرار التنسيق والتعاون بين الأحزاب والتيارات السياسية في لبنان، وتأكيد الثبات على النهج الوطني ودعم مؤسسات الدولة. يأتي هذا في سياق الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار والتعاون السياسي في البلاد.

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