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سؤال من ضو إلى ميقاتي والخليل حول "حقوق السحب الخاصة"

منذ 52 دقيقة
آخر تحديث: 14 - سبتمبر - 2023 9:39 مساءً
مارك ضو

مارك ضو

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وجّه النائب مارك ضو عبر حسابه على منصة “إكس”، سؤالًا إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف الخليل.

وأشار ضو إلى أنّه “انطلاقًا من مبدأ الشفافية في ظلّ استمرار الهدر من دون أيّ خطة استراتيجية أو إطار قانوني، تقدّمتُ بسؤال موجّه إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف الخليل حول حقوق السحب الخاصة SDR التي حصل عليها لبنان بمجموع 1.139 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في أيلول 2021 وكل ما تمّ صرفه حتى تاريخه”.

وأضاف: “نتوقّع أنّ كلّ المبلغ قد تم صرفه”.

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