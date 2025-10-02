الخميس 10 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 2 أكتوبر 2025 |
سؤال من مخزومي إلى الحكومة عن حصر السلاح

منذ 52 دقيقة
النائب فؤاد مخزومي

توجّه النائب فؤاد مخزومي بسؤال إلى الحكومة عن قرار حصر السلاح بيد الدولة ومعوقات تطبيقه جاء فيه:

“لما كانت الحكومة قد اتخذت في جلسة 5 آب القرار بحصر السلاح بيد الدولة، وتبنّت في 5 أيلول خطة قيادة الجيش لتنفيذ القرار، ولما كنا قد اعتبرنا هذه القرارات خطوة سياسية وسيادية مهمة لتعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية، توجهت إلى الحكومة بسؤال حول قرار حصر السلاح بيد الدولة ومعوقات تطبيقه، جاء في نصّه: “ما هي المعلومات التي تمّت على أساسها موافقة مجلس الوزراء على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة التي تقدم بها الجانب الأميركي بشأن تمديد وتثبيت إعلان وقف الاعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل؟ لماذا يوجد عدم وضوح في تنفيذ خطة الجيش التي تبنتها الحكومة حول حصر السلاح بيد الدولة؟ لماذا لا تطلع الحكومة النواب على معلومات وتفاصيل الخطة ومضمونها، وإذا كان ما يتم تنفيذه يتماشى مع الخطة؟ ما هي طبيعة الاتصالات العربية والدولية التي أجرتها الحكومة أو تجريها لمواكبة هذا الملف وتأمين الظروف المؤاتية لتنفيذه؟ ما هي العراقيل والمعوقات التي تبطئ التنفيذ، سواء أكانت سياسية أم أمنية أم إدارية أم مالية؟ وكيف تنوي الحكومة مواجهتها وتجاوزها؟ إنّنا من موقعنا في المجلس النيابي، نسأل الحكومة عن رؤيتها وموقفها الواضح من تنفيذ قراراتها السيادية، وعن موقفها من المشروع المقدَّم لدعم الجيش، ونطالب بالرد ضمن المهلة القانونية”.

