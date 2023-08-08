سؤال من منيمنة إلى الحكومة

كتب النائب ابراهيم منيمنة عبر منصة “اكس”: “في ظل الانهيار الحاصل في البلد وضرورة الشروع بالمسار الإصلاحي فيه، والدور المحوري لقانون مكافحة الفساد والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كجزء من هذا المسار الإلزامي، نضع بين يدي الرأي العام اللبناني، سؤالنا الموجه للحكومة بكامل اعضائها بتاريخ 3 آب 2023 بشأن المراسيم التنظيمية لهيئة مكافحة الفساد، سائلينها: أولا، أين أصبحت المراسيم التنظيمية المتعلقة بقانون مكافحة الفساد وإنشاء هيئة مكافحة الفساد؟ وثانيا، ما هي المعوقات التي تحول دون استصدار هذه المراسيم حتى اليوم؟”.







