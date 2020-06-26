سائقو سيارات الاجرة اغلقوا تقاطع ايليا احتجاجا على تردي الاوضاع

سائقو سيارات الاجرة اغلقوا تقاطع ايليا
سائقو سيارات الاجرة اغلقوا تقاطع ايليا

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اغلق سائقو سيارات الاجرة تقاطع ايليا احتجاجا على تردي الاوضاع، حيث ركنوا سياراتهم وسط الطريق وترجلوا منها، للتعبير عن احتجاجهم، في ظل ارتفاع سعر الدولار وغلاء المعيشة.

وكان السائقون اقفلوا، بعد ظهر اليوم، ساحة ايليا باتجاهاتها الاربعة وتجمعوا، ونفذوا وقفة احتجاجا على ارتفاع اسعار القطع بشكل خيالي وبقاء التسعيرة كما كانت قبل بدء الاسعار بالتضخم.

وطالب السائقون برفع التسعيرة الى 3000 ليرة كحد ادنى. كما طالبوا وزارة الداخلية باعفاء رسوم الميكانيك لعام 2020

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