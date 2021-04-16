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سابقة خطيرة في لبنان.. القاضية عون تتمرد على قرار مدعي عام التمييز!

16 - أبريل - 2021
القضاء

القضاء

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بالرغم من صدور قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بالحد من صلاحيات مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، عُلم أن القاضية عون رفضت تبلغ هذا القرار مخالفةً قرار مدعي عام التمييز.

لا بل أن القاضية عون استغلت سلطتها واتفقت مع جمعية “متحدون” على إحداث أعمال شغب داخل شركة مكتف للصيرفة.

وتم رصدها ترابط منذ ساعات برفقة عناصر من أمن الدولة وناشطين من “متحدون” في منطقة عوكر.

وافادت الـ “mtv” ان القاضية عون وصلت عند الساعة الواحدة إلى مكاتب شركة مكتّف للصيرفة في عوكر لإكمال التحقيق رغم صدور قرار بكف يدها عن هذه الملفات من قبل القاضي غسان عويدات الذي كلّف قاض آخر.

وأفادت معلومات كتابعة أن مرجعاً قضائياً كبيراً طلب من المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا سحب العناصر باعتبار عون بلا صلاحيات في الملفّ. وهكذا كان. فبقيت عون هي ومرافقَيها، وبضع ناشطين.

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