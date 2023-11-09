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ساترفيلد: على إيران وحزب الله وقف الاستفزازات.. ولا مؤشرات على توسّع الصراع

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 9 - نوفمبر - 2023 8:32 مساءً
ديفيد ساترفيلد

ديفيد ساترفيلد

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أكّد المبعوث الأميركي الخاص للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، اليوم الخميس، أنّه لا يوجد ما يشير إلى أنّ إيران أو وكلاءها في المنطقة يعتزمون التعجيل بنشوب صراع يتجاوز حرب “إسرائيل” مع حماس.

إلّا أنّ المبعوث الأميركي اعتبر في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت مع الصحافيين، أنّه من الضروري ألا تقدم إيران وحزب الله على أعمال استفزازية، مشيرًا إلى أنّ “تبادل إطلاق النار مع حزب الله على طول حدود “إسرائيل” مع لبنان يعزز احتمال التقديرات الخاطئة”.

وقال ساترفيلد: “لا نعتقد أن صراعًا تتورط فيه لبنان وإسرائيل أمر لا مفر منه بحال من الأحوال.. الحقيقة هنا والآن هي أنه لا يوجد ما يشير من أي جانب إلى أن هناك نية لاستباق صراع أو حرب”.

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