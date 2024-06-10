ساحة القتال الجنوبية تشتعل من جديد.. وهذه آخر المستجدات

يوم تصعيدي جديد تشهده الحدود الجنوبية، مع استمرار المواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

وتعرضت قرابة السابعة من صباح اليوم الاثنين، منطقة المربعة في بلدة حانين -قضاء بنت جبيل، لقصف مدفعي معاد متقطع.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن “حزب الله أطلق الليلة الماضية مسيرة ونجح في بث القلق لدى ما يزيد على 200 ألف مواطن في عكا وهكريوت”.

ونفّذ الطيران الحربي المعادي غارة على مشارف وادي هونين بين بلدتي حولا ومركبا.

فيما أعلن حزب الله، مساء أمس الأحد، تصدي وحدات دفاعه الجوي بصواريخ أرض-جو لطائرة حربية إسرائيلية انتهكت الأجواء اللبنانية في الجنوب، للمرة الثانية خلال 3 أيام، وشنّ 6 عمليات في الجولان السوري المحتل وفي تلال كفرشوبا المحتلة جنوبي لبنان، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض هدف مشبوه اخترق الأجواء الإسرائيلية قادماً من لبنان.

وقال حزب الله إنه أجبر الطائرة الحربية الإسرائيلية على التراجع خلف الحدود، كما أعلن تنفيذه 6 عمليات ضد أهداف إسرائيلية قبالة الحدود وفي الجولان المحتل.

وأشار إلى أنه هاجم بالمسيّرات مقر قيادة كتيبة المدفعية الإسرائيلية في أودم بالجولان.

في حين، نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن مكتب وزير الدفاع يوآف غالانت أنه أجرى أمس الأحد، تقييماً للوضع مع مسؤولين عسكريين على الحدود مع لبنان.

واطلع غالانت على عمليات الجيش الأخيرة في المنطقة، وجهود إحباط هجمات حزب الله بالطائرات المسيرة.

ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف بشكل شبه يومي، واشتد تبادل إطلاق النار في الأسابيع الأخيرة مع تصعيد الحزب هجماته وتنفيذ الجيش الإسرائيلي غارات أعمق داخل الأراضي اللبنانية.

وأجبر القتال -الذي يعد الأعنف بين حزب الله وإسرائيل منذ أن خاضا حربا في عام 2006- عشرات الآلاف من الناس على الفرار من منازلهم على جانبي الحدود.