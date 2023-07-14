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سارقا دراجات آلية ونشل هواتف خلوية.. في قبضة الامن

منذ 50 دقيقة
توقيف - تعبيرية

توقيف - تعبيرية

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في إطار العمل المستمرّ الذّي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم لا سيّما المتعلّقة بسرقة الدرّاجات الآلية.

وبعد أن تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 01/07/2023 فيديو يظهر فيه أحد الشبّان برفقة فتاة يقومان بسرقة درّاجة آليّة في محلة مار مخايل- شارع أرمينيا، كثّفت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت تحريّاتها لمعرفة هويّة الفاعلَين.

وبتاريخ 05/07/2023، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من تحديد مكان تواجدهما في محلّة البسطة – شارع الأوزاعي، وتوقيفهما على متن درّاجة آليّة من دون لوحات، وهما:

– ح. د. (مواليد عام 1994، سوري)

– ز. ج. (مواليد عام 1992، لبنانيّة)

بتفتيشهما، ضُبط بحوزتهما /91/ حبّة مخدّرة من أنواع متعدّدة، و/3/ مفاتيح، ودرّاجة آليّة، ومبلغ مالي.

بالتحقيق معهما اعترفا بما نُسب إليهما، وبارتكابهما عمليّات سرقة ونشل هواتف خلويّة متعدّدة.

سُلّمت الدرّاجة إلى مالكها، وأجري المقتضى القانوني بحقّ المذكورَيْن، وأودعا مع المضبوطات القطعة المعنيّة بناء على إشارة القضاء المختصّ.

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