سارقا درّاجات آلية في عدّة مناطق في بيروت وجبل لبنان بقبضة الامن

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة الدرّاجات الآلية وعمليات السلب في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بسرقة درّاجات آلية في مناطق بيروت وجبل لبنان، وقد تداولت مواقع التواصل فيديو يوثّق قيامه بإحدى تلك العمليات في محلّة الروشة.

بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمكّنت الشعبة من تحديد هويّته وهو المدعو:

ح. ي. (مواليد عام ١٩٩٤، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم سلب، سلب بقوّة السلاح، خطف، وتهديد بالسلاح.

بتاريخ 29-08-2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات شعبة المعلومات بكمين محكم في محلّة طريق المطار على متن درّاجة آلية من نوع “GR” لون أسود من دون لوحات، تمّ ضبطها. كما أوقفت برفقته المدعو:

– (ح. ع. مواليد عام 2005، سوري الجنسية)، الذي تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بجرم سلب، وهو من أصحاب السّوابق بالجرم ذاته.

بتفتيشهما والدرّاجة، تمّ ضبط مسدّسَين حربيَّين مع ممشطَين و/8/ طلقات صالحة للاستعمال، علبة بلاستيكية بداخلها مادّة الباز، مسنّ حديدي يستخدمه بأعمال سرقة الدرّاجات، أدوات تُستَخدَم لتعاطي المخدّرات، هاتفَين خلويَّين ومبلغ مالي.

بالتحقيق معهما، اعترف الأوّل بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه العديد من عمليات سرقة دراجات آلية برفقة آخر (أوقف من قبل الشعبة بتاريخ سابق)، في مناطق بيروت وجبل لبنان منها: خلدة، الدامور، جسر المطار، الناعمة، الجيّة، الحرش، السفارة الكويتية، بيت الدين، والروشة. واعترف الثاني بتنفيذه عمليات سلب منها سلب مواطن في محلّة السعديات.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعنيّ بناءً على إشارة القضاء المختص.