الأثنين 1 رجب 1444 ﻫ - 23 يناير 2023 |
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سارقا كابلات كهربائية في قبضة الأمن

منذ 4 دقائق
توقيف

توقيف

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

في اطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة الكابلات الكهربائية عن الشّبكة العامّة لمؤسسة كهرباء لبنان، كثّفت الشعبة دورياتها الليلية في الأماكن المحتمل تعرّضها لعمليات السرقة، وأعطيت الأوامر للعمل على توقيف كل المتورّطين في تلك العمليات.

بتاريخ 14-01-2023 وبنتيجة المراقبة الميدانية التي قامت بها دوريات الشعبة، تمكنت من رصد شخصين في بلدة صغبين – البقاع الغربي، في أثناء قيامهما بسرقة أسلاك كهربائية، فعملت على توقيفهما، بالجرم المشهود، وضبطت أسلاكا نحاسية بطول 1000 متر تقريبا، وباستجلاء بطاقتي هويتهما، تبين أنهما يدعيان: خ.ب. (من مواليد عام 1994، سوري) ي.ز. (من مواليد عام 1996، سوري) من أصحاب السّوابق في مجال سرقة الكابلات الكهربائية وبحقّه مذكّرة توقيف بجرم سرقة.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بسرقة كابلات كهربائية عن الشّبكة العامّة في مناطق عدّة.

تم تسليم الكابلات المسروقة إلى مؤسسة كهرباء لبنان.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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