الأثنين 27 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 21 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سارقو الكابلات في قبضة قوى الأمن

منذ 40 دقيقة
توقيف-تعبيرية

توقيف-تعبيرية

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

“نتيجة المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة الكابلات الكهربائية في مختلف المناطق اللبنانية، ونتيجة المتابعة الميدانية التي تقوم بها، تم رصد نشاط عصابة يقوم أفرادها بسرقة الكابلات والمحوّلات الكهربائية عن الشبكات الكهربائية في الشوف وعاليه وضهر البيدر والمناطق المجاورة، مستقلّين سيارة نوع “تويوتا أفانزا” لون أبيض، ما أدّى الى أضرار كبيرة لحقت بالشبكة الكهربائية العامة في مناطق عدّة.

على الأثر، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الاستعلامية لكشف هوية أفراد العصابة المذكورة، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة تمكّنت الشعبة من تحديد هويتهم وهم كل من:

ن. ت. (من مواليد عام ١٩٩٧، لبناني)
ج. ت. (من مواليد عام ١٩٩٧، مكتوم القيد)
ع. ت. (من مواليد عام ٢٠٠٨، لبناني)
خ. ت. (من مواليد عام ١٩٩٨، مكتوم القيد).

بتاريخ 09-11-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت إحدى دوريات الشعبة المذكورين بالجرم المشهود في محلة ضهر البيدر أثناء قيامهم بسرقة محوّل كهربائي على متن سيارة “التويوتا الأفانزا” (تم ضبطها)، وبتفتيشهم والسيارة تم ضبط الأدوات المخصّصة السرقة.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تأليفهم عصابة سرقة، وأنهم نفّذوا العديد من عمليات سرقة الكابلات والمحوّلات عن العواميد الكهربائية في الشوف وعاليه وضهر البيدر والمناطق المجاورة، وأنهم كانوا يقومون ببيعها، ويتقاسمون الأرباح فيما بينهم.

أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.

    المزيد من أخبار لبنان

    حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
    رياض سلامة يكشف عن مصير الدولار في شباط المقبل
    تطعيم ضد الكوليرا - أرشيفية
    لليوم التاسع.. حملات التطعيم ضد الكوليرا في عكار مستمرة
    توقيف
    توقيف مطلوب في الهرمل.. اليكم التفاصيل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشاب القطري غانم المفتاح والممثل مورغان فريمان
    تحدى مرضه النادر.. من هو غانم المفتاح الذي أبهر العالم في افتتاحية مونديال قطر
    رونالدو وميسي
    سر نشر رونالدو وميسي صورة على إنستغرام في نفس التوقيت
    المنتخب الإيراني
    موقف لافت.. لاعبو إيران يرفضون ترديد النشيد الوطني في كأس العالم