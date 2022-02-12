الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سارقو سكة الحديد في دير عمار بقبضة الأمن

12 - فبراير - 2022
توقيف

موقوف

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “في إطار المتابعة والجهود الحثيثة التي تقوم بها ‏شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة، توافرت معلومات للشعبة حول قيام مجهولين بسرقة حديد سكة ‏القطار في محلة دير عمار‎.‎
‎ ‎
على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعلين وتوقيفهم، وبنتيجة ‏الاستقصاءات والتحريات المكثفة توصلت إلى تحديد هوية المتورطين بعمليات تقطيع، وسرقة حديد سكة القطار، وهم كل من ‏اللبنانيين: م. د. (مواليد العام 1973)، ع. ح. (مواليد العام 1993)، م. م. (مواليد العام 1977)، ع. م. (مواليد العام 2005)، وم. م. ‏‏(مواليد العام 2007)‏‎.‎
‎ ‎
بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم ومراقبتهم تمهيدا لتوقيفهم بالجرم المشهود. بتاريخ 3-2-2022، وبعد ‏عملية رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهم بالجرم المشهود في محلة دير عمار أثناء قيامهم بقص أجزاء من سكة ‏الحديد في المحلة، وبتفتيشهم ضبط بحوزتهم: أدوات استعملت في العملية، مولد، كهربائي، ومعدات صناعية، 3 جسور من سكة ‏الحديد كل منها بطول /3/ أمتار، سارتان تستخدمان في عملية نقل الحديد المسروق‎.‎
‎ ‎
بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة قيامهم بسرقة أجزاء من سكة الحديد لبيعها في إحدى بؤر الخرضوات بهدف الربح ‏المادي، كما اعترف الأول انه نفذ سابقا عمليات سرقة أجزاء متعددة من سكة الحديد، وبيعها في بورة في محلة التبانة عائدة للمدعو: ا. ‏م. (مواليد العام 1972، لبناني)‏‎.‎
‎ ‎
بنتيجة المتابعة تم توقيف الأخير، وباستماعه صرح انه اشترى الحديد من الأول، بالإضافة الى علمه بانه مسروق من سكة القطار‎.‎
‎ ‎
سلم الحديد المسروق لإدارة سكة الحديد، وأجري المقتضى القانوني في حق الموقوفين وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء ‏على إشارة القضاء‎”.‎

    المزيد من أخبار لبنان

    وزارة التربية والتعليم العالي
    حراك المتعاقدين يدعو الحلبي إلى التدخل لفك إضراب موظّفي التربية
    انطلاق مهمة البحث عن المركب الغارق قبالة طرابلس
    العثور على المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس (صوَر)
    آليات الدفاع المدني في موقع الصوامع في مرفأ بيروت
    إطفاء بيروت يبدأ تبريد موقع الاهراءات تمهيداً للقضاء على مصدر النيران

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
    بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
    الكوليسترول المرتفع.. علامة ترسلها الساق عند المشي تقرع جرس الإنذار
    غرق يخت قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
    لحظات مثيرة.. فيديو لـ "يخت" فاخر ابتلعه البحر قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي