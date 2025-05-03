سارق دراجات نارية بقبضة “المعلومات”

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، أنه “بنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد مكان وجود أحدهم في محلّة خريبة الجندي – عكار، ويُدعى ج. ح. (مواليد عام ۲۰۰۳، مكتوم القيد)، ينشط في عمليّات سرقة درّاجات آليّة، وبحقّه مذكّرة توقيف بجرم مخدّرات”.

وأضافت المديرية في بلاغ: “بتاريخ 28-٤-2025 وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بكمينٍ محكمٍ في المحلّة المذكورة على متن دراجة آليّة لون أحمر، تبيّن أنّها مسروقة، تم ضبطها”.

وتابعت: “بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه عمليّات سرقة درّاجات آليّة. أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع الدّرّاجة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.