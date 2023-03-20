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سارق سيارة يقع في قبضة حاجز ضهر البيدر

منذ ساعة واحدة
توقيف سارق السيارة

توقيف سارق السيارة

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“الساعة 15،00 من تاريخ 11/03/2023 توافرت معلومات لعناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي حول مرور سيّارة رباعية الدفع مسروقة نوع “شيفروليه” لون جردوني من محلّة “دوحة الحص” إلى البقاع.

على الفور، ولدى مرور السيّارة تم توقيفها وسائقها، وتبيّن أنّه يدعى:

ع. ح. (مواليد عام 1998، مصري)

بالتحقيق معه، اعترف بسرقة الجيب، ومبلغ 30،000،000 ليرة لبنانية، بالإضافة إلى 20 دولارًا أميركيًّا، وهاتف خلوي، عائدة جميعها إلى مالك الآليّة المسروقة.

تمّ تسليم المسروقات إلى مالكها، وأودع الموقوف المرجع المختصّ لاستكمال التحقيق، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

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