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سارق محلات تجارية في قبضة الأمن... وهذا ما تم ضبطه

منذ 38 دقيقة
توقيف

توقيف

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السرقة وكشف هوية مرتكبيها وملاحقتهم وتوقيفهم، وبعد أن كَثُرَت في الآونة الأخيرة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية وآخرها ليل تاريخ 16-17/06/2022، حيث أقدم مجهول على سرقة 5 محلات تجارية بواسطة الكسر والخلع في محلة بوليفار كميل شمعون.

على أثر ذلك، كثّفت شعبة المعلومات جهودها الاستعلامية والميدانية لتحديد هوية الفاعل، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات توصّلت إلى كشف هويته وهو المدعو: ح. ف. (من مواليد عام 1995، لبناني) من أصحاب السوابق بجرم سرقة.

بتاريخ 20-06-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريات الشعبة عملية نوعية وخاطفة في محلة حي السلم نتج عنها توقيف المذكور. وبتفتيش منزله، تم ضبط مجموعة من الأحذية والألبسة، وهواتف خليوية وأكسسواراتها، بالإضافة إلى قطع نحاسية.

التحقيق معه، اعترف بإقدامه على الدخول وسرقة 5 محلات تجارية في ليلة واحدة في محلة بوليفار كميل شمعون بواسطة الكسر والخلع، وسرقة كل ما توفّر له من مال وبضائع. كما اعترف بإقدامه بتواريخ سابقة على سرقة أكثر من 18 محلًّا تجاريًّا من ضمنها محلات لبيع الألبسة والأحذية، ومطاعم ومحلات لبيع الحلويات، ومحل لتصليح الهواتف الخليوية، ومستودعات ومكتب سفريات، من مناطق خلدة، الشويفات، الحدث، وكفرشيما.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

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