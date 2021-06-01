سارق منزل في عين جرفا - حاصبيا بقبضة الأمن

أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ ٢٨-٥-٢٠٢١، ادعى أحد المواطنين أمام مخفر حاصبيا في وحدة الدرك الاقليمي ضد مجهول بجرم سرقة مبلغ /٢٠٠٠/$ و9 ليرات ذهبية من منزله في بلدة عين جرفا-حاصبيا.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصّلت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إلى تحديد هوية السّارق، ويدعى:

– ر. ع. (مواليد عام ٢٠٠٠، لبناني)

وتمكنت من توقيفه على متن دراجة آلية من دون لوحات، تمّ ضبطها.

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على سرقة المبلغ المذكور و8 ليرات ذهبية، بحيث قام ببيع 7 منها، وقد تم ضبط مبلغ 13 مليون ل.ل والليرة الذهبية.

أودع مع المضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.