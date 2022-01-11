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سارق هواتف في قبضة شرطة بيروت

منذ 13 ساعة

سرقة هواتف

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بتاريخ 1-1-2022، ونتيجة للرصد والتعقب، أوقفت دورية من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، في محلة رأس النبع، المدعو:- أ. ف. (مواليد عام 1984، لبناني)، على متن دراجة آلية لون أسود مسروقة، للاشتباه بقيامه بعمليات نشل وسرقات متعددة، مرتديا سترة سوداء، ومعتمرا قبعة على رأسه، وذلك بقصد إخفاء ملامحه.

وقد تبين أنه مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحر بجرم سرقة، ضبط في داخل الدراجة /3/ أجهزة خلوية مسروقة.

بالتحقيق معه، من قبل عناصر فصيلة طريق الشام، اعترف بارتكابه عمليتي نشل هاتفين خلويين في محلتي السوديكو وبدارو، وعملية سرقة دراجة آلية في رأس بيروت، ومحاولة سرقة في بشارة الخوري.

أودع الموقوف مع المضبوطات مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص”.

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