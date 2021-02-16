ساعات تفصلنا عن العاصفة الثلجية المنتظرة

ساعات قليلة تفصلنا عن طقس عاصف ومثلج الذي من المتوقع ان يضرب لبنان بدءا من بعد عصر اليوم ويستمر لغاية يوم الجمعة.

وهذا المنخفض يحمل معه رياحا قوية بين ٦٠ و ١٠٠مم، وتتساقط الثلوج عتبة الـ ٩٠٠م خصوصا ليل الاربعاء فجر الخميس فيما الحرارة تصبح باردة جدا وما دون المعدلات بفارق كبير تنيجة تاثير رياح شمالية وقطبية المنشأ.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٩ و ١٨ درجة، بقاعا بين ١ و ١٣ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٢ و ١٢ درجة

– الجو قليل السحب يتحول غائم ثم ممطر بغزارة عصراً مع برق ورعد وتساقط البرد فيما تتساقط الثلوج على ١٥٠٠م سرعان ما تنخفض الى ١٠٠٠م عند وبعيد منتصف الليل

– الرياح جنوبية غربية قوية ٥٠ – ٧٠كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلا ٩٥٪؜

– الضغط الجوي ١٠٠٠ hpa

– الرؤية جيدة

– البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

وفي تفاصيل طقس الايام المقبلة:

الاربعاء : تشتد العاصفة (من ناحية البرودة وقوة الرياح) مع انخفاض اضافي وكبير بدرجات الحرارة وتتساقط أمطار غزيرة احياناً وتترافق مع تساقط حبات البرد فيما تتساقط الثلوج على ارتفاع 800 الى 900 متر ثم على 700 متر ليلاً وتبقى الرياح قوية جداً 60 الى 90كم/س.

الخميس : طقس بارد جداً وممطر مع تساقط حبات البرد فيما تتساقط الثلوج باكراً على ارتفاع 600 الى 700 متر باكرا ثم على 800 الى 900 متر نهارا، رياح معتدلة.

الجمعة : طقس غير مستقر وبارد مع ارتفاع درجات الحرارة ونتساقط أمطار محلية فيما تتساقط ثلوج متفرقة على 1,000 الى 1,100 متر.