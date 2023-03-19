سالم زهران: باسيل يريد أي اسم وسطي ما عدا هاتين الشخصيتين!

أكد مدير مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران، ألّا “أحد في لبنان يعلم موعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.

وفي حديث له عبر قناة الـ”LBCI”، قال زهران: “لا أرى أي مرشح لديه نصف ما كان لدى الرئيس السابق ميشال عون من أصوات”.

وأضاف، “لن نصل إلى رئيس جديد للجمهورية إذا لم نتحاور وستنتهي ولاية المجلس النيابي من دون انتخاب رئيس”.

وردًا على سؤال حول من يريد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أجاب زهران: “باسيل يريد أي إسم وسطي ما عدا العماد جوزيف عون والوزير السابق سليمان فرنجية”.

وقال: “باسيل لديه لغة واحدة في موضوع الاستحقاق الرئاسي وهي لنذهب إلى الخيار الثالث”.

وأشار إلى أن “رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يتطابق مع باسيل وهو مع الخيار الثالث”، موضحًا أن “جنبلاط يعلم أن العماد جوزيف عون لن يتمكن من الوصول في ظل هذه التركيبة المجلسية”.

واعتبر زهران، أن “فلسفة الدستور اللبناني مبنيّة على تعطيل الاستحقاقات وليس تسهيلها”.

وتطرّق زهران إلى “ملف التحقيق الأوروبي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”، لافتًا إلى أن “الأسئلة التي طرحت عليه كانت شكلية وعن شركة “فوري” ولم يطرح عليه أي سؤال يتعلق بالواقع الإقتصادي اللبناني وبالهندسات المالية”.

ورأى مدير مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران، أن “رياض سلامة سيكون خارج مصرف لبنان في تموز ولن يتمّ التمديد له”.