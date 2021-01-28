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سامي الجميل: أهل طرابلس وعناصر قوى الأمن كما كل لبنان ضحية الاستهتار

28 - يناير - 2021
سامي الجميل

سامي الجميل

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غرد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل عبر حسابه على تويتر قائلا:

“أهل طرابلس وعناصر قوى الأمن، كما كل لبنان هم ضحية الاستهتار وفقدان الضمير والفراغ في المؤسسات، ومحاولات ارساء دولة بوليسية بدلا من دولة قانون سيدة منفتحة مزدهرة، وقادرة على تأمين حياة كريمة للبنانيين، في ظل حجر صحي لا مفر منه لمواجهة الوباء”.

 

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