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سامي الجميل: الرئاسة والحكومة والمجلس.. ساقطون تحت الوصاية الإيرانية

7 - أكتوبر - 2021
سامي الجميل

سامي الجميل

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تعليقا على زيارة وزير خارجية ايران الى لبنان، غرّد رئيس حزب الكتائب اللبنانية عبر حسابه على تويتر:

“يحتلون القرار السياسي اللبناني ويعترفون أنّ لديهم جيشًا في لبنان، ثم يقومون بزيارة أشبه بجولة تفقدية للمواقع السياسية والقواعد العسكرية المستحدثة في ‎لبنان”.

وقال الجميل:” الرئاسة والحكومة والمجلس في صمت مطبق، لأنهم ساقطون تحت الوصاية الإيرانية”.

 

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