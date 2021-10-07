سامي الجميل: الرئاسة والحكومة والمجلس.. ساقطون تحت الوصاية الإيرانية

تعليقا على زيارة وزير خارجية ايران الى لبنان، غرّد رئيس حزب الكتائب اللبنانية عبر حسابه على تويتر:

“يحتلون القرار السياسي اللبناني ويعترفون أنّ لديهم جيشًا في لبنان، ثم يقومون بزيارة أشبه بجولة تفقدية للمواقع السياسية والقواعد العسكرية المستحدثة في ‎لبنان”.

وقال الجميل:” الرئاسة والحكومة والمجلس في صمت مطبق، لأنهم ساقطون تحت الوصاية الإيرانية”.

يحتلون القرار السياسي اللبناني ويعترفون أنّ لديهم جيشًا في لبنان، ثم يقومون بزيارة أشبه بجولة تفقدية للمواقع السياسية والقواعد العسكرية المستحدثة في #لبنان .

الرئاسة والحكومة والمجلس في صمت مطبق، لأنهم ساقطون تحت الوصاية الإيرانية. — Samy Gemayel (@samygemayel) October 7, 2021