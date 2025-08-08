سامي الجميل: القرار الذي اتخذ بالأمس هو لمصلحة جميع اللبنانيين

أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون في بعبدا، “وقوف حزب “الكتائب” إلى جانب الرئيس عون والحكومة ورئيسها وكنّا ننتظر هذا اليوم وفخورون بالجرأة التي تمتّع بها عون والحكومة من أجل بناء دولة لجميع اللبنانيين”.

وقال الجميل إن “الصفحة الجديدة التي يحاول الرئيس عون فتحها هي أن يكون لبنان من دون وصاية للمرة الأولى في تاريخه وأن يُبنى بشراكة بين جميع اللبنانيين”.

وأضاف: “نمدّ يدنا إلى كلّ اللبنانيين تحت سقف الدولة ونتمنى من الجميع الالتحاق في قطار سيادة القانون كي يعيش لبنان حالة استقرار وازدهار”.

كما أكد أن “القرار الذي اتخذ بالأمس هو لمصلحة جميع اللبنانيين لأيّ طائفة انتموا لأن الجميع سيشعر أن هناك دولة وأن القانون سيحمي الجميع وواجباتنا أن نطمئن كلّ من يعتبر أن القرار ضده وأن نؤكّد له ألا أحد في جو إقصاء الآخر”.

واعتبر الجميّل أن “على “حزب الله” أن يقرّر كيف يريد التعاطي مع القرار وعلينا أن نؤكّد أنّنا في جو من الشراكة والتعاون وليس في جو من الإقصاء”.

وزير العمل: من جهة أخرى، أطلع الرئيس عون من وزير العمل محمد حيدر على نتائج زيارته إلى العراق واللقاءات التي عقدها مع المسؤولين العراقيين، ومن بينهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

منتدى دافوس: كما تلقى رئيس الجمهورية من المدير التنفيذي لمنتدى دافوس الدولي مارون كيروز، دعوة للمشاركة في المؤتمر السنوي للمنتدى، الذي سيُعقد بين 19 و23 كانون الثاني المقبل، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، ويشهد لقاءات سياسية بارزة.