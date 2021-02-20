سامي الجميل: المحاسبة آتية لا محال

غرّد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل عبر تويتر طارحاً سلسلة أسئلة.

قال الجميل: “رفض الرئيس بيطار تعيينه منذ ستة أشهر وبرر قراره بتحفظات.

١.لماذا جرى تعيين قاض سبق له ان رفض المهمة؟

٢.ما هي تحفظاته في حينه؟

٣.لماذا قبل المهمة اليوم؟ كيف ولماذا تبددت تحفظاته؟

من يطيح بمحقق استجابة لقرار سياسي للمتهمين يغتال القضاء والعدالة.

المحاسبة آتية لا محال”.

رفض الرئيس بيطار تعيينه منذ ستة أشهر وبرر قراره بتحفظات.

١.لماذا جرى تعيين قاض سبق له ان رفض المهمة؟

٢.ما هي تحفظاته في حينه؟

٣.لماذا قبل المهمة اليوم؟ كيف ولماذا تبددت تحفظاته؟

من يطيح بمحقق استجابة لقرار سياسي للمتهمين يغتال القضاء والعدالة.

المحاسبة آتية لا محال.

🎥@street_lb pic.twitter.com/cB5lEwsR6h

— Samy Gemayel (@samygemayel) February 20, 2021