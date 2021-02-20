الثلاثاء 21 ذو القعدة 1443 ﻫ - 21 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سامي الجميل: المحاسبة آتية لا محال

20 - فبراير - 2021
سامي الجميل

سامي الجميّل

A A A
طباعة المقال

غرّد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل عبر تويتر طارحاً سلسلة أسئلة.

قال الجميل: “رفض الرئيس بيطار تعيينه منذ ستة أشهر وبرر قراره بتحفظات.

١.لماذا جرى تعيين قاض سبق له ان رفض المهمة؟

٢.ما هي تحفظاته في حينه؟

٣.لماذا قبل المهمة اليوم؟ كيف ولماذا تبددت تحفظاته؟

من يطيح بمحقق استجابة لقرار سياسي للمتهمين يغتال القضاء والعدالة.

المحاسبة آتية لا محال”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

النقل البري
اتحادات النقل البري: نحيي خطوة وزير الداخلية
طائرة استطلاع إسرائيلية تخرق الأجواء اللبنانية
طائرة استطلاع للعدو خرقت الأجواء غرب بيروت
رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس
شماس: قد تصل العائدات السياحية الى 3 مليار دولار

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

هواتف آيفون تتعرض للاختراق
هل امتلكت أحد هواتف ايفون هذه؟ قد تحصل على تعويض من أبل!
معامل الكهرباء
دعما للبرنامج السياحي... التيار الكهربائي سيُؤمن 22 ساعة في هذه المناطق
الطاقة الشمسية
مدير مصرف الإسكان: 5 مصارف بدأت بإعطاء قروض للطاقة الشمسية