سامي الجميل: المسار طويل ومليء بالعقبات لكن إصرارنا أقوى بكثير

منذ ساعتين
رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل

كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل على منصة “إكس”: “أصرّ فريقنا السياسي بالأمس على مواجهة الاستهتار بحق المغتربين، في خطوة إضافية على طريق الألف ميل الذي بدأته الكتائب:

* عندما رفضت التصويت على هذا القانون منذ اليوم الأول،

* عندما تقدّمت باقتراح قانون عام ٢٠١٨ لإلغاء المقاعد الستة وتمكين المغتربين من انتخاب النواب الـ١٢٨،

* عندما انسحب وزير العدل بتاريخ ١٦ أيلول ٢٠٢٥ من جلسة مجلس الوزراء بعد رفض مطلبه بإقرار قانون يُلغي المقاعد الستة ويكرّس حق المغتربين في التصويت لجميع النواب الـ١٢٨،

* عندما أصرت كتلة الكتائب بتاريخ ٢٩ أيلول ٢٠٢٥ على الانسحاب من جلسة مجلس النواب اعتراضًا على عدم مناقشة بند انتخاب المغتربين، ما أدى إلى انسحاب حلفائها وفقدان نصاب الجلسة.

أما بعد جلسة الأمس، فعلى مجلس الوزراء أن يتخذ القرار بإلغاء المقاعد الستة وتكريس حق المغتربين بالتصويت للـ١٢٨ نائباً في أسرع وقت ممكن.

المسار طويل ومليء بالعقبات، لكن التزامنا وإصرارنا أقوى بكثير”.

