سامي الجميل: جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء تاريخية

أعلن رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل في ذكرى 4 آب، الاثنين، أننا “خسرنا في هذا اليوم صديقًا وأخًا ومقاومًا مؤمنًا بلبنان هو نزار نجاريان كما فقدنا رفاقًا كتائبيّين في الانفجار”.

وقال إننا “مؤتمنون على الحقيقة ومستمرّون بالنضال للوصول إلى العدالة وقد تمكّن الوزير نصار من تأمين كل الظروف ليستكمل القاضي البيطار عمله”.

وأمل أن “يصدر قريبًا القرار الاتهامي وانفجار 4 آب لا يمكن أن يحصل في دولة القانون وفي دولة مكتملة الأوصاف تسيطر على كل أراضيها ومتحرّرة من الميليشيات والسلاح”.

وأشار إلى أن “هدفنا أن يكون انفجار 4 آب والحرب الأخيرة خاتمة أحزان اللبنانيّين وأن يتمكنوا من فتح صفحة جديدة في حياتهم”.

ولفت إلى أن “جلسة مجلس الوزراء الثلثاء تاريخية والمطلوب اتخاذ فيها قرار بحصر السلاح من أجل بناء دولة وليس إرضاءً للخارج”.