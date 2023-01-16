سامي الجميل: حان الوقت أن يتوقف استجواب أهالي ضحايا انفجار المرفأ

غرّد رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل عبر “تويتر”: “حان الوقت أن يتوقف استجواب أهالي الضحايا وأن ينصرف القضاء فوراً الى إزالة كل العوائق التي تعطّل التحقيق في تفجير بيروت واطلاق يد القاضي بيطار لإنهاء عمله وإصدار قراره الظني وتحقيق العدالة للضحايا واخلاء سبيل الأبرياء من الموقوفين”.

ويتم في هذه الأثناء استجواب عدداً من أهالي الضحايا كما ويقوم الأهالي بتحرك تضامني.

ويأتي التحرّك التضامني اليوم بعد توقيف ويليام نون الجمعة، من قبل المديرية العامة لأمن الدولة، وما تبعه من تحركات شعبية لأهالي الضحايا وسياسية ودينية، شجبت هذا التوقيف وأدّت إلى إطلاقه مساء السبت.

ويشارك في التحرك التضامني الآن النواب جورج عقيص، مارك ضو ووضاح الصادق، في حين يرفع المعتصمون شعارات تطالب بالتحقيق الدولي في قضية انفجار المرفأ.