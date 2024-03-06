سامي الجميل: حزب الله مسؤول عن جر لبنان الى الحرب

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في مقرّه في بكفيا العضو الفرنسي من حزب الجمهوريين في البرلمان الأوروبي جيوفري ديديه ومستشارته آن روري، وجرى البحث في وضع المنطقة وتداعياته على لبنان.

حضر الاجتماع عضو المكتب السياسي الكتائبي الوزير السابق البروفيسور الان حكيم، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله والعضو في الجهاز ليا إبراهيم.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على خطر الحرب على لبنان واهمية الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية سيادي وإصلاحي من اجل عودة الانتظام الى الحياة السياسية.

رئيس الكتائب شدد من جهته على مسؤولية حزب الله في جر لبنان الى الحرب وفرض معادلة “وحدة الساحات” كما تمت مناقشة موضوع اللاجئين واهمية دور الاتحاد الأوروبي بتأمين عودة آمنة لهم.

النائب ديديه عبر بدوره عن دعمه لحزب الكتائب وأكد أهمية الدور الذي يلعبه على صعيد المعارضة، كما أكد على الشراكة ما بين الحزبين ووعد رئيس الحزب باستمرار الاهتمام بالشأن اللبناني رفضا لتغيير هوية لبنان.