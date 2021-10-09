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سامي الجميل: حزب الله يقوم بعملية استيلاء على البلد

منذ ساعتين
سامي الجميل

سامي الجميّل

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شدد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل على أن معايير حزب الكتائب واضحة، وهي أولاً السيادة، ثانياً التغيير ومواجهة المنظومة والفساد، وثالثاً المقاربة الوطنية، مؤكدًا أن المعركة يجب أن تكون وطنية ونحن نلتقي فيها مع أصحاب مشروع السيادة والتغيير.

وأكد الجميّل، في حديث تلفزيوني، رفضه أنّ حزب الله يقوم بعملية قضم للدولة، مشيراً الى أنّ آخر حاجز له للسيطرة على كامل الدولة هو الجيش غير الخاضع لحزب الله، وقال: “إذا لم يخضع العماد جوزف عون فسيحاول حزب الله إزاحته”.

ولفت الجميل الى أن حزب الله يقوم بعملية استيلاء على البلد وبعد أخذ المؤسسات الدستورية، يحاول اليوم تركيع المؤسسة العسكرية التي هي على علاقة جيّدة مع أميركا والدول العربية ولديها دعم أقوى منه”.

وعن عودة العلاقات مع سوريا، دعا إلى التعاطي مع سوريا من خلال وسيط أو مفاوضات مشدداً على أن العودة مشروطة بـ: معالجة موضوع اللاجئين، ترسيم الحدود، إعادة المعتقلين في السجون السورية، إعادة النظر بكل الاتفاقيات المعقودة بشكل غير عادل، وتسليم المتهمين بتفجيرات طرابلس فهناك مذكرات صادرة بحق علي المملوك ومسؤولين سوريين اخرين.

وفي ملف تحقيقات المرفأ، وعن ملف تفجير المرفأ، طالب باستدعاء كل الاجهزة الامنية المتواجدة في المرفأ وكل من هم على رأسها، وقال: نحن نعرف ان جهاز حزب الله موجود في المرفأ ويدخل ما يريد اليه ويملك خطاً عسكرياً.
ورأى ان كل من يؤثر بشكل سلبي على القاضي طارق بيطار الذي يحاول القيام بدوره يعرقل التحقيق.
وسأل الجميّل: “هناك تهديد وصل من مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا إلى القاضي طارق بيطار وأي شخص يهدّد قاضيًا يجب أن ينتهي في السجن، فلماذا لم يتم استدعاؤه؟ أم أنّ حزب الله يمكنه فعل ما يريد ولا يمكن المساس به؟” مشدّدًا على أننا نرفض الخضوع لهذا المنطق.

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