سامي الجميل: ذكرى انتخاب بشير الجميّل محطة لنؤكد اننا مستمرون

منذ 8 دقائق
في ذكرى انتخاب البشير رئيسًا للجمهورية، كتب رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل على أكس: “وصل بشير الجميّل إلى رئاسة الجمهورية حاملاً معه مشروعاً واضحاً: إنهاء الحروب على أرض لبنان، وبناء دولة عادلة وقوية. خلال ٢١ يومًا فقط، قلب مفهوم “الدولة-المزرعة” الذي كان سائداً، وطرح مشروع الجيش الواحد والوطن الواحد ذكرى انتخابه محطة لنؤكد اننا مستمرون في نضالنا لنصل الى الوطن الذي حمل مشروعه”.

