سامي الجميل: ذكرى انتخاب بشير الجميّل محطة لنؤكد اننا مستمرون

في ذكرى انتخاب البشير رئيسًا للجمهورية، كتب رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل على أكس: “وصل بشير الجميّل إلى رئاسة الجمهورية حاملاً معه مشروعاً واضحاً: إنهاء الحروب على أرض لبنان، وبناء دولة عادلة وقوية. خلال ٢١ يومًا فقط، قلب مفهوم “الدولة-المزرعة” الذي كان سائداً، وطرح مشروع الجيش الواحد والوطن الواحد ذكرى انتخابه محطة لنؤكد اننا مستمرون في نضالنا لنصل الى الوطن الذي حمل مشروعه”.

ذكرى انتخابه محطة لنؤكد اننا مستمرون في نضالنا لنصل الى… pic.twitter.com/0QfEzBG1Aq — Samy Gemayel (@samygemayel) August 23, 2025