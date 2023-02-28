سامي الجميل: رئيس الجمهورية مفتاح السلطات وفي غيابه سيبقى العمل المؤسساتي مبتوراً

اشار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الى ان ما “شهدناه اليوم في اجتماع اللجان المشتركة هو نتيجة الخروج عن منطق الدستور والقانون”.

اضاف من مجلس النواب: “اذا اردنا الخروج من هذا الواقع واعطاء الامل للبنانيين واعادة بناء البلد ومعالجة المشاكل الاجتماعية البنيوية التي يعاني منها كل مواطن لبناني علينا اعادة الانتظام للمؤسسات وهذا لا يحصل الا بانتخاب رئيس للجمهورية، وطالما نحن لم ننتخب الرئيس فالأمور الأخرى ستبقى وجهة نظر، وعقد جلسة لمجلس الوزراء او جلسة تشريعية او عدم عقدهما سيبقى وجهة نظر، لذلك فلنعد الى النصوص الدستورية وليلتئم مجلس النواب لانتخاب رئيس وتعيين رئيس حكومة وتشكيل حكومة، وليشرّع مجلس النواب ولننكبّ جميعا على نقاذ لبنان من الكارثة، لان البلد اليوم سيارة من دون سائق تتجه نحو الهاوية وانتخاب رئيس سيوقف هذا التدهور ويصوب البلد الى الطريق الصحيح”.

وتابع: ” الطريقة الوحيدة لايقاف ما نراه هي انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن، يملك المؤهلات لاعادة جمع البلد وتوحيد الشعب اللبناني واعادة بناء لبنان على الاسس الصحيحة، ونقطة النقاش الاساسية اليوم هي انه في حال اقرار اي قانون في مجلس النواب من سيوقعه؟ وبالتالي اذا لم ننتخب رئيساً للجمهورية الذي هو مفتاح السلطات سيبقى العمل المؤسساتي مبتورا”.

واكد الجميّل ان “الحكومة الحالية هي حكومة تصرف اعمال مستقيلة لا يحق لها اتخاذ قرارات جديدة انما تصريف الاعمال بالمعنى الضيق لتسيير شؤون الناس، اما بموضوع التشريع فمجلس النواب هو هيئة انتخابية بحسب المادة 73 74 و75 لا يحق له القيام بأي عمل آخر الا انتخاب رئيس”.