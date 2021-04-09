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سامي الجميل عقب لقائه زكي: لا امكانية بتشكيل حكومة اختصاصيين

9 - أبريل - 2021
رئيس حزب الكتائب سامي الجميل

رئيس حزب الكتائب سامي الجميل

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أوضح رئيس حزب الكتائب النائب المستقيل سامي الجميّل أنه تبين عدم امكانية تشكيل حكومة اختصاصيين. وقال بعد لقائه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي: “حملنا مسؤولية كل الاطراف السياسية التي تتفاوض على الحصص فيما الشعب يرزح تحت وطأة الفقر حملنا هؤلاء الاطراف مسؤولية 6 أشهر مرت فيما هم يفتشون عن المغانم والحصص”.

وأضاف: “شعرنا في الفترة الماضية ان اللبنانيين متروكون من قبل أصدقائنا”. وأمل الجميل ان يكون الامر تغير وان يهتم الاصدقاء بمصير الشعب اللبناني.
وأسف الجميل مشيراً إلى أن هذا هو بلدنا منذ فترة طويلة وهو يحكم بالأنانيات.

بدوره، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي: “استمعنا الى رؤية الحزب حول الوضع وطرحت عليه المسعى الذي تقوم به الجامعة وقلقها مما يجري في البلاد”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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