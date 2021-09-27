الجمعة 16 ذو الحجة 1443 ﻫ - 15 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سامي الجميل: في كل مرة يظهر اسم حزب الله في قضية تدفن مع الضحايا

27 - سبتمبر - 2021
سامي الجميل

سامي الجميّل

A A A
طباعة المقال

غرد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل عبر “تويتر”: “كل مرة بيظهر إسم حزب الله بتحقيق بجريمة، بحاولوا يقتلوا القضية لتندفن مع الضحايا… المواجهة مستمرة”.

وأرفق تغريدته بهاشتاغ: #الحصانة_للحقيقة_وبس #طارق_البيطار.

يذكر أن القاضي البيطار تبلّغ صباحاً طلب نقل الدعوى من يده إلى قاض آخر والمقدّم من الوزير السابق للأشغال والنقل يوسف فنيانوس.

وكرّر القاضي البيطار، قبل تبلّغه طلب الردّ، دعوة النوّاب الثلاثة عبر الأمانة العامة لمجلس النواب ووزارة الداخلية في مقرّ إقامتهم، كما أحال قاضياً على النيابة العامة التمييزية للادّعاء عليه. وهو القاضي الثالث الذي يطلب ملاحقته.

كما حضر القاضي البيطار صباحاً إلى مكتبه، واستجوب كما كان مقرّراً العميد المتقاعد في الجيش جودت عويدات. وقبل أن يتّخذ القاضي البيطار أيّ قرار في شأن هذا الاستجواب، تبلّغ طلب ردّه المقدّم من المشنوق.

وأصولاً يتوقف القاضي عن النظر في الملفّ موضوع الردّ عند تبلّغه إيّاه. وسيجيب القاضي البيطار عنّه خلال ثلاثة أيام. وينتظر أن يجري تبليغ سائر الأفرقاء في هذه الدعوى، من نيابة عامّة ومدّعين ومدّعى عليهم.

ويشار إلى أنّ طلب نقل الدعوى لا يوقف القاضي البيطار عن متابعة النظر في الدعوى إلّا بقرار من محكمة التمييز، لذا عقد جلسة الاستجواب التي كانت مقرّرة اليوم ومحدّدة في وقت سابق.

    المزيد من أخبار لبنان

    بعد سرقة 100 دراجة نارية.. كيف وقعوا بقبضة الأمن؟
    متفرغو الجامعة اللبنانية يعلنون الإضراب المفتوح
    بقرادوني: لإطفاء نيران إهراءات المرفأ فوراً

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    الأسد لنصرالله: باسيل "عضمو طري"... نفضّل فرنجية
    الدولار
    دولار السوق السوداء يعاود ارتفاعه... إليكم التفاصيل
    راغب علامة
    هجوم حاد من راغب علامة على قيادات لبنان.. "إلى مزبلة التاريخ"!