سامي الجميل: قد ننضم للخطوة التي قام بها ملحم خلف

أشار رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل، اليوم الخميس 19\1\2023، إلى أننا “قد ننضم للخطوة التي قام بها النائب ملحم خلف بالاعتصام، إذ يجب أن يكون هناك دورات متتالية للوصول إلى انتخاب رئيس”.

وأضاف: “مش ناقصنا شي” لعقد جلسات متتالية للوصول إلى انتخاب رئيسة للجمهورية، إلا إذا أرادوا الخضوع للقرارات الخارجية”

هذا وأعلن النائب ملحم خلف أنّه سيبقى داخل قاعة المجلس النيابي مع النائبة نجاة عون، “ولن نخرج منها لحين إبقاء الجلسة مفتوحة لدورات متتالية لانتخاب رئيس جمهوريّة إنقاذاً للديمقراطيّة”.